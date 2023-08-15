Antalya Büyükşehir Belediyesi Ördübek Yaylası'nda Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin 1600 rakımlı Ördübek Yaylası'nda asfalt çalışması yapıyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan 11 kilometrelik yolun sathi asfalt çalışması devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, altyapısını tamamladığı yayla yollarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Finike'nin 1600 rakımlı Ördübek Yaylası'nda asfalt çalışması yapıyor.

Finikelilerin toplanma noktası olan Yazır Mahallesi Ördübek yayla yolunda asfalt çalışması devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçen yıl altyapısı tamamlanan 11 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışması yürütülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürü Özgür Durmaz, Yazır Mahalle Muhtarı Ramazan Çalışgan, Ernez Mahalle Muhtarı Abdurrahman Fırtana, Arif Mahalle Muhtarı Zülfikar Tankut ve Çamlıbel Mahalle Muhtarı Ferhat Erdağ çalışmaları yerinde inceledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, Ördübek yayla yolunun hem Kumlucalılar hem Finikeliler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını belirterek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akdemir, "Uzun süredir de bu yolun yapılması yönünde talepler vardı. Geçen sene biz bu yolun alt yapısını bitirdik. Başkanımız Muhittin Böcek'in de bir an önce asfalt yapılması noktasında talimatları oldu. Biz de şu an asfaltını yapıyoruz" dedi.