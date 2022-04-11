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Antalya Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

AA - Zehra Tekeci - Güncel
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Antalya Büyükşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında, meclis salonunda düzenlenen toplantıda, Denetim Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu ve 186 gündem maddesi görüşüldü.

Encümen ve komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıda konuşan Başkan Böcek, büyükşehir başkanlığı görevini üstlenişinin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlattı.

Görevi süresince 19 ilçede ayrım ve ötekileştirme yapmadan çalıştıklarını ifade eden Böcek, aynı özveriyle görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan encümen üyeliğine CHP'den Mesut Kocagöz ve Büşra Özdemir, AK Parti'den Abdurrahman Yılmaz, İYİ Parti'den Ramazan Özen ve Mehmet Cengiz Büyükgebiz seçildi.

Grup sözcülerinin gösterdiği adaylar doğrultusunda, Plan Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu üyeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

AA / Zehra Tekeci - Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Nisan, Güncel, Haberler

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