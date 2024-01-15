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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerleri anmak amacıyla yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Toplantıda 175 madde görüşülerek karara bağlandı. AK Parti ve İyi Parti'den istifa eden meclis üyelerinin yerine yeni üyeler seçildi. Ayrıca, denetim komisyonu için gizli oylama yapıldı ve CHP, AK Parti ve MHP'den üyeler seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis üyesi Mesut Kocagöz başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapılan toplantı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerleri anmak amacıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra başladı.

Toplantıda 175 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyelerinin siyah kurdele takarak katıldığı toplantıya AK Parti meclis üyeliğinden istifa eden Kemal Sarıyıldız'ın yerine Binnaz Büyükkurt, İyi Parti meclis üyeliğinden istifa eden Özcan Balcı yerine Mehmet Çetin meclis üyeliğine seçildi.

Toplantıda, denetim komisyonu için gizli oylama yapıldı, oylama sonucunda CHP adına Hasan Ali Acar ve Ali Polat, AK Parti'den Muhammet Ural ve Hasan Cumhur Göncü, MHP'den ise Avni Atay denetim komisyonuna seçildi.

Kaynak: AA / Güncel

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