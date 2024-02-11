Antakya'da Oto Yedek Parça İşletmesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan bir oto yedek parça işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde oto yedek parça işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.
Sanayi Sitesi 16. Cadde'deki bir oto yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.