ANNESİYLE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

KARTAL'da annesi Azime Özcan (66) ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ahmet Özcan (39) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Özcan'ın 2 kez evlilik yapıp boşandığı anlatıldı. 1 Şubat 2021'de şüpheli Özcan'ın babasının vefat etmesi üzerine anne ve ablası ile yaşamaya başladığı kaydedilen iddianamede, bu süre zarfında ablası Yasemin Özcan ile problemler yaşamaya başladığı belirtildi. Şüphelinin annesi Azime Özcan'ın da bu tartışmalara dahil olduğu anlatılan iddianamede, tartışmaların belli aralıklarla devam ettiği vurgulandı.

ÖLÜNCEYE KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

BIÇAĞI ÖLÜ ABLASININ ELİNE TUTUŞTURDU

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

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Demirören Haber Ajansı / Güncel