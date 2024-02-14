Ankara Valisi Vasip Şahin'e avukatlık ruhsatnamesi verildi
Ankara 2 No'lu Barosunca avukatlık stajını tamamlayan Ankara Valisi Vasip Şahin'e avukatlık ruhsatnamesi verildi. Vali Şahin, Baro Yönetimi Kurulu huzurunda meslek yemini etti.
Ankara 2 No'lu Barosunca avukatlık stajını tamamlayan Ankara Valisi Vasip Şahin'e avukatlık ruhsatnamesi verildi.
Baronun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şahin'in stajını başarıyla tamamlayarak, avukatlık ruhsatını almaya hak kazandığı belirtildi.
Vali Şahin'in Ankara 2 No'lu Barosu'nun Hamamönü binasında düzenlenen törenle Baro Yönetimi Kurulu huzurunda meslek yemini ettiği bildirilen açıklamada, Baro Başkanı Avukat Sabri Hafif'ten avukatlık ruhsatnamesini alan Şahin'e cübbesini avukat Fatih Ünal'ın giydirdiği kaydedildi.