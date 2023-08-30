Ankara Üniversitesi İlef Akademisyenleri, Sputnik Grevini Ziyaret Etti; İşveren Temsilcisi ile Görüşme Taleplerine Olumlu Yanıt Verilmedi: "Bu...

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) öğretim üyeleri Prof. Gamze Yücesan Özdemir ve Prof. Çiler Dursun, Sputnik Türkiye’de süren grevin 14. gününde Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Gazetecilik Bölümü Başkanı Özdemir, “Buradaki gazeteciler arasında üniversitemizin sıralarında yetişmiş gazeteciler de var. Gazetecinin ekonomik özgürlüğü onun sermayeye, patronalara ve tüm güç odaklarına karşı kaleminin özgürlüğüdür” dedi. Dursun ise Sputnik Ankara Temsilcisi Yelena Koçetkova ile görüşmek istediklerini belirterek, “Buna olumlu bir dönüş olmadı ama bize geri dönüş yapacaklarını belirttiler. Onlarla bir araya gelip bu sorunun çözümü noktasında adım atabileceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

MAHİR BAĞIŞ

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) öğretim üyeleri Prof. Gamze Yücesan Özdemir ve Prof. Çiler Dursun, Sputnik Türkiye'de süren grevin 14. gününde Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Gazetecilik Bölümü Başkanı Özdemir, "Buradaki gazeteciler arasında üniversitemizin sıralarında yetişmiş gazeteciler de var. Gazetecinin ekonomik özgürlüğü onun sermayeye, patronalara ve tüm güç odaklarına karşı kaleminin özgürlüğüdür" dedi. Dursun ise Sputnik Ankara Temsilcisi Yelena Koçetkova ile görüşmek istediklerini belirterek, "Buna olumlu bir dönüş olmadı ama bize geri dönüş yapacaklarını belirttiler. Onlarla bir araya gelip bu sorunun çözümü noktasında adım atabileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 14. gününde devam ediyor.

Ankara Üniversitesi İLEF Bölümü Başkanı Prof.Dr. Gamze Yücesan Özdemir ile öğretim üyesi Prof.Dr. Çiler Dursun grevdeki gazetecileri ziyaret etti. Özdemir ve Dursun, Sputnik Ankara Temsilcisi Yelena Koçetkova ile greve ilişkin görüşmek istedi ancak geri dönüş alamadı.

İLEF BÖLÜM BAŞKANI ÖZDEMİR: "BURADAKİ GAZETECİLER ARASINDA ÜNİVERSİTEMİZİN SIRALARINDA YETİŞMİŞ GAZETECİLER DE VAR"

Grevi ziyaret eden akademisyenler ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Özdemir, "Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü olarak grevdeki gazetecilere destek ve dayanışma için buradayız. Buradaki gazeteciler arasında üniversitemizin sıralarında yetişmiş gazeteciler de var. Gazetecinin ekonomik özgürlüğü onun sermayeye, patronlara ve tüm güç odaklarına karşı kaleminin özgürlüğüdür. Burada gazeteciler kalemlerinin özgürlüğünün mücadelesini veriyorlar. Dolayısıyla yalnızca ekonomik haklar ve sosyal kazanımlar değil demokratik bir toplum için de seslerini yükseltiyorlar. O zaman gazetecilerin özgürce yazabileceği yarınlar için herkesi bugün grevdeki gazetecilerle destek ve dayanışmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

PROF. ÇİLER DURSUN, SPUTNİK ANKARA TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ: "BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ NOKTASINDA ADIM ATABİLECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

Sputnik Ankara Temsilcisi Koçetkova ile görüşmek için temas kurmaya çalışan Çiler Dursun, "Biz burada grevde olan gazetecilere ve eski öğrencilerimize destek için geldik. Kendileri ile görüştük. Süreci yakında takip ediyoruz. Sputnik Ankara'daki yöneticilerle de görüşme isteğimiz oldu şu an için buna olumlu bir dönüş olmadı ama bize geri dönüş yapacaklarını belirttiler. Onlarla bir araya gelip bu sorunun çözümü noktasında adım atabileceğimizi umuyoruz" diye konuştu.