Üye Girişi
Haberler

Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in İsmi Eğitim Merkezinde Yaşatılacak

Güncelleme:
Abone Ol

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in ismi, görev yaptığı yerdeki eğitim merkezine verilecek.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in ismi görev yaptığı yerdeki eğitim merkezinde yaşatılacak.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ormkan mühendisi Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in ismi, görev yaptığı kurumun yerleşkesindeki eğitime merkezine verildi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal de bir süre Beypazarı'nda görev yapan Üstünyer'in Ankara Orman İşletme Müdürü olarak atandığını ve isminin yerleşke içinde yaşatılacak olmasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Ankara Eğitim Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title