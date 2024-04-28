Ankara'nın Polatlı ilçesinde geleneksel yağmur ve şükür duası yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Sarıoba Mahallesinde geleneksel yağmur ve şükür duası yapıldı.

Sarıoba Camiinde bir araya gelen vatandaşlar şükür namazı eda etti. Camide Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okundu. Daha sonra Allah'tan mahsullerin verimli olması ve yağmur yağması için dua edildi.

Kılınan öğle namazının ardından, köy çok amaçlı salonunda, yardımsever mahalle halkının bağışlarıyla hazırlanan et, pilav, ayran ve şebitten oluşan öğle yemeği topluca yendi. Şükür duası yapıldı.

Programa katılan Polatlı Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kıymaz, ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu, mevsiminde gerçekleşecek yağmurun verimi önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Kıymaz, "Köylerimizde her yıl yağmur duaları gerçekleştiriliyor. Burada dostluklar pekiştiriliyor. Cenab-ı Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Buraya gelen arkadaşlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Sarıoba Mahalle Muhtarı İsa Gökçe ise vatandaşların destekleriyle her yıl yağmur ve şükür duası gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa siyasi parti temsilcileri, oda dernek başkanları, mahalle muhtarları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.