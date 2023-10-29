Ankara'nın ilçelerinde Cumhuriyetin Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramankazan'da ilçe protokolü öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla oluşturulan kortej eski hastane bahçesinden başlayarak Fevzi Çakmak ve Osmanlı Caddelerini takip ederek kutlamaların yapılacağı şehir stadına kadar yürüdü.

Ellerinde bayraklar ve çalınan marşlar eşliğinde yürüyen Cumhuriyet Kortejine vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü'nün öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törenlerde öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

Kutlama programında TEKNOFEST'te kendi kategorisinden derece alan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencilerinin Poyraz isimli dronu da bayraklı bir gösteri yaptı.

Kutlamaların sonunda Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Çubuk

Çubuk'ta tören alanına gelen binlerce vatandaş coşkuyla iştirak ederken, kutlamalar Kaymakamlık makamında sabah saatlerinde yapılan bayramlaşma ile başladı.

Kaymakam Keleş'i, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, CHP İlçe Başkanı Can Kaderoğlu, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, İYİ Parti İlçe Başkanı Raşit Burkay Özgün, İlçe Emniyet Müdürü Recai Akbay, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, kamu kurumlarının yöneticileri ve birçok davetli tebrik etti.

Daha sonra tören alanına geçilerek saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kaymakam Keleş ile Belediye Başkanı Demirbaş halkı ve öğrencileri selamlaması ile devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kaymakam Keleş, bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimiz sonsuz minnet, şükran ve rahmetle andıklarını söyledi.

"Cumhuriyetimiz 100. Yaşında" başlığıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve madalyaları Kaymakam Keleş tarafından verildi.

Çubuk Yıldırım Beyazıt Çubuk Anadolu Lisesi'nin okul bandosu eşliğinde ilçede bulunan okulların düzenlediği geçit töreni vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Geçit törenine Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği üyeleri, dernek başkanı Zeki Avan yönetiminde gaziler ve şehit yakınları da ellerinde Türk bayraklarıyla ve şehitlerinin fotoğraflarıyla katıldı.

İlçedeki Cumhuriyet kutlamaları tören geçişi ile sona erdi. Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polatlı

Polatlı Şehit Ailelerine Hizmet Derneği, Şehir merkezinde, Pazar yerinde ve yeni sanayi sitesinde vatandaşlara bayrak dağıttı.

Polatlı'da vatan, cumhuriyet ve bayrak sevgisinin sonsuz olduğunu belirten Dernek Başkanı Savaş Dinçer şunları kaydetti:

"Polatlı şehit ailelerine hizmet derneği olarak çalışmalarımız devam ediliyor ve cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 100 yıl 100 bayrak projemiz kapsamında esnaflarımıza bayrak dağıtmaya devam ediyoruz işini güzel yapan devletine milletine şehit ve gazilerimize sahip çıkan sanayi, marangoz, mobilyacı esnaflarımıza tüm vatandaşlarımıza Türk bayrağı hediye ettik. "dedi.

Dinçer, Dernek Başkan Yardımcısı Cabbar Çepur'la birlikte Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine satranç odası yapılması için destek olacaklarını ve okula satranç takımları hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Gölbaşı

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, programda yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitler ile gazileri rahmetle andı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Erol Rüstemoğlu "Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkarak başlatmış olduğu milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve en önemli değerdir. İşte bu değer bizleri ulusal bir devletin, onurlu özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip birer ferdi ve devletin gerçek sahibi haline getirmiştir." dedi.

Etkinlik, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Şehit Bülent Göçer İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo gösterisi ve şiirlerin okuması ile devam etti.

Ardında Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi folklor gösterisi yapılırken, Gölbaşı'nda çeşitli okullarında müzik öğretmenliği yapan öğretmenlerin müzik gösterisi ile sona erdi.

Programa, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mikail Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.