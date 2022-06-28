Son dakika haber | Ankara merkezli 29 ilde 'Demir Yumruk' operasyonu: 250 gözaltı

500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara merkezli 29 ilde, demir- çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel