Üye Girişi
Haberler

Ankara'da yangın sonrası aileye belediye yardımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, evleri yangından zarar gören ailenin imdadına belediye ekipleri yetişti. Belediye, evin boya badana tadilatını gerçekleştirdi ve aileye eşya desteği sağladı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, evleri yangından zarar gören ailenin imdadına belediye ekipleri yetişti.

Kemal- Gülşah Şahin çiftinin 3 çocuklarıyla kiracı olarak oturdukları Yeşilyuvam Sitesi'ndeki evde, 15 Ocak'ta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, eşyalar kullanılamayacak hale geldi.

Aile, Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden destek istedi. Belediye ekipleri evin boya badana tadilatını gerçekleştirdi. Aileye eşya desteği de sağlandı.

Kemal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile belediye ekiplerine teşekkür etti. Şahin, "Hayatımızda bir defa belediyeye ihtiyacımız oldu onda da yanımızdaydılar. Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramankazan Gülşah Şahin kiracı Ankara İtfaiye Belediye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title