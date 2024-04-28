Ankara'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil trafik lambalarında bekleyen araçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Resul Zati Canlı yönetimindeki 06 EFC 894 plakalı otomobil Esenboğa Mahallesi kavşağında bulunan trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Emrah Çelik idaresindeki 34 EU 2016 plakalı kamyonete, Ferudun Ayku idaresindeki 06 EA 946 plakalı otomobile ve Yasin Bozkurt idaresindeki 06 ET 1302 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada sürücü Resul Zati Canlı ve eşi Güler Canlı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süreliğine kapalı kalırken, araçlar kaldırıldıktan sonra trafiğe yeniden açıldı.