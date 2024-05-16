Doritos boykot mu? Doritos İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Doritos Türk malı mı, sahibi kim?

Doritos boykot mu? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. 1994 yılında Frito-Lay tarafından hakları alınmıştır. Tırtıklı, kuru kızarmış, baharatlı ve taco baharatlı, nachos peynirli, hot spice acı biberli çeşitleri vardır. Peki, Doritos boykot mu? Doritos İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Doritos Türk malı mı, sahibi kim?

DORİTOS BOYKOT MU?

Doritos, mısır cipsi markası olup, Pepsico'nun Frito-Lay şirketine aittir. Pepsico, New York merkezli bir Amerikan çok uluslu gıda ve içecek şirketi. Üretim, pazarlama ve dağıtım hizmetleri sunar. Pepsico, 1965 yılında Pepsi ve Frito-Lay'in birleşmesi ile kurulmuştur. Buna göre PepsiCo Amerika markasıdır.

Frito-Lay; mısır, patates cipsi ve buna benzer aperitif yiyeceklerin üretim ve pazarlamasını yapan firmadır. PepsiCo'nun bir yan kuruluşudur. Frito-Lay Kanada bölümü de vardır.