Üye Girişi
Haberler

Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyon: 26 gözaltı

Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 26 şüphelinin gözaltına alındığını, 11'inin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte suç örgütüne yönelik soruşturmada 26 şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 11'inin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da suç örgütüne yönelik, "suç örgütü kurma, yönetme, üye olma", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 18 tabanca, 19 şarjör, 937 fişek, 12 av tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 1 çelik yelek, 10 bıçak, 4 muşta, 108 kartuş, 627 özel reçeteye tabi uyuşturucu hap, 52 sentetik ecza, 25,30 gram esrar, 3 kök Hint keneviri ve 0,29 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesine getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 11'i tutuklanma, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Diğer şüpheliler ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Güvenlik Suç Operasyon Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Trabzon adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Trabzon Belediye Başkan adayı Süleyman Hacıbektaşoğlu kimdir? TİP Tokat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tokat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Tekirdağ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şırnak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şırnak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sivas adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sivas Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sinop adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sinop Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Siirt adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Siirt Belediye Başkan adayı kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TİP Samsun adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Samsun Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Şanlıurfa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Şanlıurfa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Sakarya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Sakarya Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Rize adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Rize Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Osmaniye adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Osmaniye Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Ordu adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Ordu Belediye Başkan adayı Semih Yıldız kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI izle! 1 Mart Kasımpaşa Sivasspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title