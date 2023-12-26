Ankara'da Otomobil Kuruyemiş Dükkanına Girdi: İki Müşteri Yaralandı

Ankara'da, otomobiliyle kuruyemiş dükkanına giren sürücü, alışveriş yapan iki müşterinin yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Şengül E, İstanbul Yolu'ndaki kuruyemiş dükkanında alışveriş yaptıktan sonra otoparktaki aracına bindi.

Otomobili çalıştıran sürücü Şengül E, hareket etmek istediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle, aracıyla kuruyemiş dükkanından içeri girdi.

Kaza sırasında dükkanda alışveriş yapan iki müşteri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.