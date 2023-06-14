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Ankara'da MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da MLKP propagandası yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MLKP terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki bölgede MLKP mensupları ile birlikte silahlı eğitim alan B.Y. ile örgütün yasal alan faaliyetlerini yürüten M.H.'nin terör örgütüne eleman temin etmeye ve gençlik yapılanması kurmaya çalıştıkları tespit edildi. 2 şüpheli, şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ANKARA'da, Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MLKP terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki bölgede MLKP mensupları ile birlikte silahlı eğitim alan B.Y. ile örgütün yasal alan faaliyetlerini yürüten M.H.'nin terör örgütüne eleman temin etmeye ve gençlik yapılanması kurmaya çalıştıkları tespit edildi. 2 şüpheli, şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, propaganda amaçlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Güncel Haberler

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