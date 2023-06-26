Ankara'da Kurbanlıklar Besicilerin Elinde Kaldı: "Geleli Bir Hafta Oldu, Daha Hiçbir Satış Yapamadık"

Ankara’da kurulan kurban pazarındaki besiciler, Kurban Bayramı’na sayılı günler kalmasına rağmen satış yapamamaktan şikayetçi. Pazarda küçükbaş kurbanlık satan Orhan Aydın, “Geleli bir hafta oldu, daha hiçbir satış yapamadık. Şu anda fiyatları öyle bir çektik ki en büyük mallarımızı 6-7 bin liraya veriyoruz” dedi. Amasya’dan Ankara’ya kurbanlık getiren Evren Canbolat da “Et fiyatının altında sattığımız danalar var. Adam, geri götürmeyeyim diye mecbur satıyor” diye konuştu.

Haber : DİLAN KUTLU - Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara'da kurulan kurban pazarındaki besiciler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen satış yapamamaktan şikayetçi. Pazarda küçükbaş kurbanlık satan Orhan Aydın, "Geleli bir hafta oldu, daha hiçbir satış yapamadık. Şu anda fiyatları öyle bir çektik ki en büyük mallarımızı 6-7 bin liraya veriyoruz" dedi. Amasya'dan Ankara'ya kurbanlık getiren Evren Canbolat da "Et fiyatının altında sattığımız danalar var. Adam, geri götürmeyeyim diye mecbur satıyor" diye konuştu.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mühye Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında besiciler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen hayvanlarını satacak müşteri bulamıyor. Geçen yıla göre satışlarda büyük bir durgunluk olduğunu dile getiren üreticiler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Besici Yusuf Arıcı, borçları nedeniyle hayvanlarını fiyatının altında, 50 bin TL'ye satmak zorunda kalmış. Arıcı, hayvan çadırının içinde yatıp kalkıyor.

"MÜŞTERİ ALMIYOR Kİ. KURBAN PARASI DİYE 2 BİN LİRA PARA VERDİLER, HEPSİ TATİLE GİTTİ"

Besici Metin Yiğit ise şunları söyledi:

"Burada 80-100 bin TL'ye hayvan satıyoruz. 40 bin liraya küçük hayvan alıyoruz. Vatandaşın 50 bin liralık arabası 150 bin lira oluyor, hiçbir şey yok. Hayvana gelince üç katı diyorlar. Çoban bulamıyoruz. Müşteri almıyor ki. Kurban parası diye 2 bin lira para verdiler. 9 gün tatil oldu, hepsi tatile gitti. Maliyeti çok fazla. 380-400 liraya yem alıyorsun. 2 bin liraya saman alıyorsun. Ben de böyle giderse bırakacağım. Ne yerlerse yesinler. Ondan sonra ithal hayvan getirmeyi biliyorlar. Eti de bulamayacaklar, sütü de. İki seneleri kaldı. Ben aile işletmesiyim. Çocuklarımla yapamayacaksam bu iş bitecek."

"GEÇEN SENE 4 KİŞİ KESTİK, 5 BİN LİRA ÖDEDİK. ŞİMDİ 15 BİN LİRA"

Kurban pazarındaki bir müşteri de ise "Geçen sene 4 kişi kestik, 5 bin lira ödedik. Şimdi bakıyoruz, 15 bin lira. Yüzde 80'ni bu sene kurban kesemeyecek. Millette bu sene para yok" dedi.

"EMEKLİYE VERDİĞİ PARA 7 BİN 500 TL. 4 KİŞİLİK BİR HAYVANA ADAM 90 BİN LİRA İSTİYOR"

Başka bir müşteri de "Sokak boş, müşteri yok. Emekliye verdiği para 7 bin 500 TL. Ne ile ne alacaksın? 4 kişilik bir hayvana adam 90 bin lira istiyor. Adam, en kötü koyuna 8-10 bin lira istiyor. Nasıl alıp kesecek? Müşteriyim. Sabahtan beri geziyorum" diyerek sitem etti.

"ET FİYATININ ALTINDA SATTIĞIMIZ DANALAR VAR"

Amasya'dan Ankara'ya kurbanlık getiren Evren Canbolat da "Yemden yana çok dertliyiz. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çiftçiyi sahipsiz bırakmasın. Bankaya gidiyor, kredisini kapatamıyor. Bir sürü insan borcun içerisinde kaldı. Bu sene, şu anki ekonomiye bedava gidiyor. Et fiyatının altında sattığımız danalar var. Adam, geri götürmeyeyim diye mecbur satıyor" diye konuştu.

"GELELİ BİR HAFTA OLDU, DAHA HİÇBİR SATIŞ YAPAMADIK"

Pazarda küçükbaş kurbanlık satan Orhan Aydın, "27 yaşındayım. Kendimi bildim bileli çiftçilik yapıyorum. Geleli bir hafta oldu, daha hiçbir satış yapamadık. Şu anda fiyatları öyle bir çektik ki en büyük mallarımızı 6-7 bin liraya veriyoruz. Tarım Kredi'ye 200 bin lira borcum var. Yemciye 150 bin lira var. Bankalar hep kredi..." dedi.

"KASAPTA EN KÖTÜ ET 300 TL, AMA PAZARDA 5-6 TL'YE SATIYORUZ"

Ankara'nın Bala ilçesinde çiftçilik yaptığını söyleyen bir çiftçi de "Yem fiyatları, çoban fiyatları, geçim fiyatları aldı başını gidiyor. Hayvan eti kasapta en kötü et 300 TL, ama pazarda 5-6 TL'ye satıyoruz. 100 TL eden yem, 500 TL'ye dayandı" dedi.

"SİFTAH YAPAMAYAN ARKADAŞLARIMIZ ÇOK"

Besici Serkan Şahin, "Siftah yapamayan arkadaşlarımız çok. Tatilin 9 gün olması buradaki esnafı mağdur duruma düşürdü. Şu ana kadar müşterilerimizin gelip kurban alması gerekiyor ama rezilliğin içerisindeyiz. Önceki senelerde bu pazara, şu anki sayısına göre iki katı fazla mal gelirdi. Ama şu görüntüye göre herhalde 500 mal bile satamayacağız. Maliyetlere göre en ucuz fiyat şu an küçükbaşta. Maliyeti yüzde 85" diye konuştu.

"MÜŞTERİ, '100 BİN LİRA' DEYİNCE 'ÇOK' DİYOR. BİR HAYVANIN MALİYETİ 130 BİN LİRA"

Amasyalı besici Emre Tuncay, "Bu yıl büyükbaşlarda 700-800 kiloluk hayvanlar, 100 bin lira, 70 bin liraya kadar düşüyor. Geçen sene biraz daha iyiydi, bu sene dolar yükseldi. Onu göz önüne alırsak bu normal. Müşteri, '100 bin lira' deyince 'O çok' diyor, daha küçük yerlere bakıyorlar. Bir hayvanın maliyeti 130 bin lira" dedi.

"YEM GEÇEN YIL 150 TL'YDİ, 400 TL OLDU"

Besici Selahattin Benden de "Yem geçen yıl 150 TL'ydi, 400 TL oldu. (Pazardaki) Kira parası parası 4 bin liraydı, 8 bin lira oldu. Bir hayvanın maliyeti 25 bin lira. 50 bin liraya da alıyoruz. 75 bin lira, 85 bin liraya da satıyoruz. 10 bin lira kalırsa Allah'a şükür diyeceğiz" diye konuştu.