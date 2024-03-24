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Ankara'da İnşaat Aşamasındaki Apartmanın İstinat Duvarı Gecekondunun Üzerine Yıkıldı

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Ankara'da inşaat aşamasındaki bir apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesine bağlı Yeşil Bayır Mahallesi 1804'üncü Sokak'ta kaba inşaatı yeni tamamlanan 16 katlı apartmanın istinat duvarı, gecekondunun üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gecekonduda bulunan Ramazan Dağ, evin tavanında duyduğu sesler nedeniyle dışarıya çıkarak kurtuldu. Dağ'ın yaşadığı evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken bahçesindeki kulübede beslediği 3 köpek yavrusu ve kuşları istinat duvarının altında kalarak telef oldu.

Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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