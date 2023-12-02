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Ankara'da Eğlence Mekanlarına Saldırı ve Silahlı Yağma Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Ankara'da iki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunarak bir kişiyi yaralayan ve iş yerine silahlı yağma yaparak 2 kişiyi darbeden 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda, uyuşturucu ve silahlarla birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlama ve yağma olaylarıyla ilgili gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeninin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 27 Kasım günü gece saatlerinde, Çankaya ilçesinde 2 eğlence mekanının kurşunlanması ve 1 şahsın vurularak yaralanması ile bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı yağma olayında 2 kişinin darp edilerek yaralanması olayları ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, silahlı eylemleri planlayan ve gerçekleştiren kişinin, tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yeğeni R.P. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmalar neticesinde, şüpheli R.P. ile suç örgütü üyesi ve yöneticilerinin Etimesgut ilçesinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler adrese operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt yöneticisi R.P. ile örgüt üyeleri Y.K., M.V., E.Ş., S.D., M.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 23 adet galara isimli sentetik ecza maddesi, 31 gram esrar ve 1 gram civarında kokain uyuşturucu maddeleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 65 adet fişek, 2 adet askeri renkte balistik yelek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 300 Türk Lirası ele geçirildi.

Yakalanan şahısların suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve nitelikli yağma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Ekipler tarafından söz konusu olayın "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütünün iç hesaplaşması olup olmadığı araştırılırken, Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden Y.K., R.P. ve M.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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