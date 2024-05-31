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Ankara'da düzenlenecek Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nde gruplar belli oldu

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Ankara'da düzenlenecek Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nde çekilen kuralar sonucunda gruplar belli oldu. Turnuvaya Türkiye, ABD, Büyük Britanya, Katar, Norveç, Kongo, Suudi Arabistan, Gine, Nijerya ve Sudan'ın büyükelçiliklerinin yetkilileri katılacak.

Ankara'da düzenlenecek Hermos Elçilikler Futbol Ligi'nde çekilen kuralar sonucunda gruplar belli oldu.

Hermos Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam'ın önderliğinde Hermos Grup Koordinatörü Furkan Uzun'un koordinesinde yapılacak turnuvanın kura çekimi Ankara Mövenpick Hotel'de gerçekleştirildi.

Kura çekimine, turnuvada yer alacak Türkiye, ABD, Büyük Britanya, Katar, Norveç, Kongo, Suudi Arabistan, Gine, Nijerya ve Sudan'ın büyükelçiliklerinin yetkilileri katıldı. Eski FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Türkiye'de birçok takımda forma giyen eski futbolcu Fernand Coulibaly, teknik direktör Mustafa Özer de kura çekimini izledi.

Hermos Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam, kura çekiminde yaptığı konuşmada ikinci kez bu organizasyonun düzenlendiğini belirterek, "Geçen sene 8 ülke katıldı. Bu sene 10 ülkenin büyükelçiliği katılım gösteriyor. İlerleyen yıllar da daha da artacak. Çıkış noktamız, diplomatlarımız ve büyükelçilik çalışanlarımızı, sporun birleştirici gücüyle bir araya getirmek." ifadelerini kullandı.

Gruplar ve statü

Gölbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanacak turnuvada grup maçları yarın başlayacak.

Final maçı ise 30 Haziran Pazar günü yapılacak. Karşılaşmalarda VAR sistemi kullanılacak ve maçlar YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

A Grubu'nda ilk 3, B Grubu ve C Grubu'nda ise ilk 2'ler çeyrek finale çıkacak. Ayrıca B ve C Grubu'ndaki en iyi 3. takım da çeyrek finalist olacak.

Kura sonucu gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Gine, Kongo, Norveç, Suudi Arabistan

B Grubu: Türkiye, Nijerya, Katar

C Grubu: Büyük Britanya, Sudan, ABD

Kaynak: AA / Güncel

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