Analistler: Çin Modernleşmesi Küresel Önem Taşıyor

Çin'in yeniden canlanma yolculuğunu tanımlayan kilit bir terim olan Çin tarzı modernleşme, ilk kez Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ulusal kongresindeki bir raporda geçti.

Çin'in yeniden canlanma yolculuğunu tanımlayan kilit bir terim olan Çin tarzı modernleşme, ilk kez Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) ulusal kongresindeki bir raporda geçti.

Uluslararası yetkililer ve analistler, Çin tarzı modernleşmenin insan toplumunun gelişimine öncülük eden bir girişim olduğunu, modernleşmenin gerçekleştirilmesinde alternatif bir yaklaşım sunduğunu söylediler.

SES 1 (Fransızca): AMADOU DİOP, Senegal ulusal gazetesi Le Soleil yazarı:

"Çin tarzı modernleşme halkın menfaatine olduğu için Çin tarzı modernleşme düşüncesinin daha büyük bir başarıya ulaşacağından hiç şüphe yok."

SES 2 (İngilizce): ADEM FARAH, Etiyopya Refah Partisi Başkan Yardımcısı ve genel sekreteri:

"Çin tarzı modernleşmenin birçok faydası bulunuyor ve bizim Çin tarzı modernleşmeden öğrenecek çok şeyimiz var. Bu tip modernleşme tarzı, parti ve hükümetin halkın tamamı için - sadece Çin halkı da değil, tüm halklar için - ortak refahı gerçekleştirmesini mümkün kılacak."

SES 3 (Türkçe): MURAT TUFAN, Ekotürk televizyonu analisti:

"Sosyalist modernleşme adımlarını izlediğimiz, Marksist bir partiden bahsediyoruz, Çin bu temayı da kaybetmeden dünyaya yeni bir ekonomik modeli aslında sunuyor, yeni bir şey vadediyor."

SES 4 (İngilizce): ROBERT LAWRENCE KUHN, Kuhn Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı:

"Çin kendini sadece kendisi için geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda modernleşme yolunu diğer ülkelere, dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ülkelere bir modernleşme yolu olarak da sunuyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)