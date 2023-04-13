Analist Murat Tufan: Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Çin'in Dünya Ekonomisindeki Rolünü Kanıtlıyor

3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE) Çin'in güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'da devam ediyor.

Çin'de yıl içinde düzenlenen en büyük dört uluslararası ticaret fuarından biri olan CICPE, fiili katılımla düzenleniyor.

Etkinliğe 60'tan fazla ülke ve bölgeden 3.000'den fazla marka katılıyor.

EKOTÜRK TV'nin analisti Murat Tufan, tüketici ürünleri fuarına muazzam bir katılımla ev sahipliği yapmanın Çin'in "yeni dijital dünyanın" merkezi olacağının "öncü göstergesi" olduğunu söyledi.

SES (Türkçe): MURAT TUFAN, EKOTÜRK TV moderatör ve analisti:

"Çin'in kapılarını tekrar dünyaya açmasıyla birlikte hem büyüme tahminleri ülkeler ve bölgeler eşiğinde yukarı yönde hafif de olsa revize edildi, hem de daha iyimser bir küresel ekonomik beklenti sunuldu.

Burada markalara baktığımızda ev eşyaları, moda ve tasarım, otomotive dair birçok önemli markanın bu fuarda buluştuğunu gördük.

Yeni dönemde doğaya, çevreye ve insana daha az hasar verebilecek, daha sürdürülebilir, eski tüketim kalıpları yerine daha kalıcı ve doğaya az zarar verecek ürünleri bulmamız gerekiyor. Yoksa bu markaların hiçbiri yaşamayacak.

Dolayısıyla modern insanı tanımlarken, petrole olan duyarlılıklarımızı da azaltıp, daha yeni nesil araçlar ile birlikte marka dizaynları ve ürün tasarımları yapmamız gerekiyor.

Ben bu fuarı bu anlamda çok önemli buluyorum. Özellikle dijitalleşmeyle birlikte daha büyük bir küresel oyuncu olan Çin'in bu markalara ev sahipliği yapmasını kapitalizm döneminin sona ereceği ve daha sürdürülebilir bir dünyaya doğru atılan bir adım olarak nitelendiriyorum.

Uluslar üstü büyük markaların Çin'i hiçbir şekilde yok saymadan, Çin ile işbirliğini devam ettirmek ve bu ekosistemde kalmak isteklerini gördük.

Dünyanın en büyük alıcısı ve satıcısı olan Çin'in bir şekilde merkezde olması gerekiyor. Çin merkezde olmadığı süre boyunca dünya ekonomisi büyümeyecek ve resesyon daha büyük bir seviyeye gelecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)