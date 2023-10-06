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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni, yola savrulan lastik parçalarına çarpan bir aracın savrulması olarak belirlendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.