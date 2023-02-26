AMBULANS KAZASINDA ÖLÜMDEN DÖNEN SMA'LI YASMİN, DEPREMDEN DE SAĞ KURTULDU

ADANA'da geçirdiği ambulans kazası sonucu ölümden dönen 17 aylık SMA Tip-1 hastası Yasmin Elif Salman, bu kez Kahramanmaraş merkezli ilk depreme yakalandı. 19 katlı binanın 12'nci katında dua edip, kızlarının bağlı olduğu makineleri tutan Salman ailesi, sarsıntının durması ile Yasmin için hayati öneme sahip 3 cihazı alıp, binadan indi. Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıçam ilçesinde oturan Vedat (24) ile Hilal (22) Salman çiftinin ilk çocukları olup, geçen nisan ayında tedavi dönüşü ambulansın devrilmesi sonucu ölümden dönen SMA hastası Yasmin Elif, bu kez Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremden etkilendi. Çarkıpare Mahallesi'ndeki 19 katlı binanın 12'nci katında depreme yakalanan aile, 9 cihaza bağlı Yasmin'i alıp, hayat üçgeni dahi oluşturamadı. O anlar, baba Salman'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Korku halinde dua edip, zarar görmemesi için kızlarının bağlı olduğu makineleri tutan çift, sarsıntının durması ile Yasmin için hayati öneme sahip 3 cihazı alıp, binadan indi. Kiracı olarak oturdukları apartman hasar gören aile, Seyhan ilçesinde bir yakınlarının tek katlı müstakil evine sığındı.

'O AN YAŞAM ÜÇGENİ DAHİ KURAMADIK'

Nisan ayında kızlarının 4 takla atan ambulanstan sağ çıktığını, bu kez de büyük depreme yakalandığını belirten Hilal Salman, "Yasmin'e artık mucize bebek diyoruz. Çünkü çok fazla zorluğa karşı göğüs gerdi. Bölgemizde meydana gelen 7.7'lik depremde ise hayatımızın şokunu yaşadık. Yasmin, 9 cihaz ile hayata tutunan bir bebek ve o an yaşam üçgeni dahi kuramadık. Teslim olup, dua ettik, cihazları tuttuk. Deprem bir türlü bitmiyordu ama 'Öleceksek de yan yanayız' dedik" diye konuştu.

'YASMİN, 17 AYDIR BİR ENKAZIN ALTINDA'

Yardım kampanyalarının bu süreçte durma noktasına geldiğini belirten Salman, "Şu anda valilik onaylı kampanyamız yüzde 72'de. Bu kadar yaklaşmışken Yasmin'i kaybetmek istemiyoruz. Çünkü Yasmin aslında 17 aydır bir enkazın altında. Rahat nefes alabilmesi için var gücümüz ile tek tek taşlarını kaldırıyoruz. Merhametli insanlara sesleniyorum; evladımı yaşatabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacım var. SMA enkazından Yasmin'i hep birlikte kurtarabiliriz" dedi.

'ÇOK KÖTÜ GÜNLER YAŞADIK'

Deprem anında Yasmin'in odasına koşup, korumaya çalıştığını anlatan Vedat Salman ise şöyle konuştu:

"Depreme 19 katlı bir binanın 12'nci katında yakalandık. Duvarlara çarpa çarpa direkt Yasmin'in odasına koştum. Fakat onu cihazlarından ayırıp, hayat üçgeni oluşturabilecek durumumuz yoktu. Yalnızca onu ve cihazları tutabilmek için mücadele verdik. Yasmin, mekanik ventilatör, aspirasyon, pulsoksimetre, nemlendirici, öksürtme, west, compext, witalstimplus, oksijen cihazı olmak üzere 9 cihaza ihtiyaç duyuyor. Deprem durdu ve alabildiğimiz 3 cihazı ile çok şükür sağ çıktık. Hem SMA hem kaza hem de deprem; çok kötü günler yaşadık. Bir an önce kızımızın Zolgensma ilacına kavuşmasını istiyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var." (DHA)