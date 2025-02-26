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400 ağacı aşırı soğuktan korumak için dondurdu, görenler şaştı kaldı

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Amasya'da bir çiftçi, Şubat ayında tomurcuk açmaya başlayan 400 meyve ağacını 'dondurarak dondan koruma sistemi' uygulayarak korumaya aldı. Havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçe, uzaktan bakınca da çiçek açmış gibi duruyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde 6,5 dekarlık bahçede nektarin ağaçları bulunan çiftçi Fatih Şahin, ağaçların üzerine su püskürterek yüzeylerinin donması sayesinde geçen yıl geceleri etkili olan ilkbahar donlarından meyvelerinin tamamını korumayı başardı. Bu Şubat'ta bölgede etkili olan kar yağışı sonrası oluşan aşırı soğuklara karşı da aynı yöntemi deneyen 45 yaşındaki Şahin'in ağaçlarının tamamında buz sarkıtları oluştu.

400 ağacı aşırı soğuktan korumak için dondurdu, görenler şaştı kaldı

"BUZUN İÇERİSİ SICAK OLUYOR"

Hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bu yöntemi uyguladığına işaret eden Şahin, "Nektarin ağacı çeşidi nedeniyle erken uyanıyor. Soğuklardan etkilenebiliyor. Buzun içerisi ise sıcak oluyor. Tomurcuğun dışarıdaki soğuğu hissetmesini engelliyor" dedi.

400 ağacı aşırı soğuktan korumak için dondurdu, görenler şaştı kaldı

"BU SİSTEMİ UYGULAMASAYDI BAHÇEDE KAYIP YAŞANIRDI"

Amasya genelinde bu bahçenin dışında meyvelerde uyanma, tomurcuklanma görülmediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Çiftçimiz dondurarak dondan koruma sistemi uygulamış. Eğer bu sistemi uygulamasaydı bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda bahçenin yüzde 60'a yakını kurtulacak gibi görünüyor" diye konuştu.

400 ağacı aşırı soğuktan korumak için dondurdu, görenler şaştı kaldı

"AĞAÇLARIN ÇİÇEK AÇTIĞINI SANDIM AMA BUZMUŞ"

Yolda karşılaştığı ağaçları görünce bahçeye girip eşiyle birlikte dolaşan Yukarı Baraklı köyünden Mustafa Gölbaşı ise, "Ağaçların çiçek açtığını sandım. Bembeyaz çiçek açmış gibiydi. Meğerse buzmuş. Yeni gördük böyle bir sistemi" şeklinde konuştu.

400 ağacı aşırı soğuktan korumak için dondurdu, görenler şaştı kaldı

"MERAKTAN ÖLDÜK. HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKMİŞ"

Güllü Gölbaşı da, "Meraktan öldük. Herkesin dikkatini çekmiş. Köpük sıkıldığını sananlar da var. Oysaki buz kaplamış. Ağaçlar donmuş kalmış. Manzarası ise çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

400 ağacı aşırı soğuktan korumak için dondurdu, görenler şaştı kaldı

400 ağacı aşırı soğuktan korumak için dondurdu, görenler şaştı kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ortadoğu ülkesinden normal manzaralar olup burası Türkiye Cumhuriyeti. Bunları hala bilmiyor ve tarım teknolojileri konusunda Ortadoğu standartına sahibiz. Hollanda, sen Tarımda ne büyük ülkesin.

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