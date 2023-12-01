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Amasya Merzifon'da Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunan Amasya'nın Merzifon ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi. Merzifon-Samsun kara yolunda yapılan denetimde araçların kış lastikleri kontrol edildi ve kimlik kontrolü yapıldı. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere ceza uygulanacak.

Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yolunun kesiştiği noktada bulunan Amasya'nın Merzifon ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

Merzifon- Samsun kara yolunda yapılan denetimde Merzifon Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, araçların kış lastiklerini kontrol etti, Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kimlik kontrolü yaptı.

Durdurulan tır, kamyon, otobüs, minibüs gibi ticari araçlara kış lastiği takılıp takılmadığı ve takılan lastiğin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla kontrol edildi.

Sürücülerden Nazım Duran, AA muhabirine, kış lastiğinin güvenliği olduğunu söyledi.

Denetimlerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Duran, "Kastamonu'ya gidiyorum. Denetimler ne kadar sık yapılırsa güvenlik o kadar artar. Böylelikle kazalar da azalır. Denetimlerin daha sık yapılmasını istiyorum." dedi.

1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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