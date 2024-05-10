Amasya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 460 gram sentetik uyuşturucu ve 196 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Araçtaki S.Ş. ve M.Ü. gözaltına alındı.