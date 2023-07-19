Üye Girişi
Haberler

Amasya'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ahmet Kavaklıoğlu yönetimindeki 05 ACD 316 plakalı cip, Akbilek Köprüsü girişinde, yan yoldan gelen Nural Yavru'nun kullandığı 05 ED 516 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki Adnan Karaçağ ve Kadir Kürkçü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Amasya'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Kavaklıoğlu yönetimindeki 05 ACD 316 plakalı cip, Akbilek Köprüsü girişinde, yan yoldan gelen Nural Yavru'nun kullandığı 05 ED 516 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Adnan Karaçağ ve Kadir Kürkçü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title