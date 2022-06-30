Amasya'da bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İstihbari çalışmalar sonucu ilçe merkezi girişinde kiralık bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 46 bin 84 sentetik ecza hapı bulundu. Araçtaki U.P. gözaltına alındı. AA / Cihan Okur - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Amasya'da bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.