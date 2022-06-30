Amasya'da bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Amasya'da bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Cihan Okur - Güncel
Amasya'da bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda bir araçta 46 bin 84 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbari çalışmalar sonucu ilçe merkezi girişinde kiralık bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 46 bin 84 sentetik ecza hapı bulundu.

Araçtaki U.P. gözaltına alındı.

AA / Cihan Okur - Güncel

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