Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli kadın evinde ölü bulundu
Amasya'nın Şamlar Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki zihinsel engelli Hülya Akyol, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Eve gelen bakıcısı tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli Hülya Akyol, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Hülya Akyol, eve gelen bakıcısı tarafından yerde hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Akyol'un cenazesi, otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.