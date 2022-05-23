Amasya'da 125 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi - Haberler

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Amasya'da 125 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

AA - Hülya Turan - Güncel
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Amasya'da 125 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 125 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 125 bin makaron ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezinde şüpheli görülen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 125 bin doldurulmuş bandrolsüz makaron bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hülya Turan - Güncel

Merzifon, Jandarma, Tragger, Amasya, Güncel, Haberler

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