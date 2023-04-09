ALTINÖZÜ'NDE DEPREM KONUTLARI İNŞAATI İKİNCİ KATA YÜKSELDİ

HATAY'ın Altınözü ilçesinde bir süre önce temelleri atılan deprem konutlarında inşaat çalışmaları ikinci kata yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok can kaybı ve yıkıntıya neden olduğu Hatay'da yaralar sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentte 9 bin 264 konut ve köy evi için temeller atıldı, toplamda 250 bin 862 konut ve köy evi yapılacağı bildirildi. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmaların Altınözü ilçesi ayağında 364 konut için 250'ye yakın personel, 20 iş makinesi ve 30 kamyonun çalıştığı, konutların ikinci kata kadar yükseldiği görüldü. Çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. (DHA)