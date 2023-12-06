Altın Görünümlü Ürünler Ortadoğu ve Afrika Ülkelerinde Tercih Edildi

Antalya'da düzenlenen Ev ve Mutfak Ekipmanları Fuarı'nda altın görünümlü ürünler, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen alıcılar tarafından tercih edildi. Fuar, sektör temsilcileri ve alıcıları bir araya getirdi.

ANTALYA'da 14'üncüsü düzenlenen Ev ve Mutfak Ekipmanları Fuarı'nda yer alan altın görünümlü ürünler, en çok Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen alıcılar tarafından tercih edildi.

Dünya İhracatçılar Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen Ev ve Mutfak Ekipmanları Fuarı'na 35 ülkeden alıcılar katıldı. 2023 yılının bitimine yakın 4,2 milyar dolar ihracat yapan, 2024 yılı için 5 milyar dolar hedef koyan sektör temsilcileri, dünyanın farklı noktalarından gelen alıcılar ile buluştu. Fuarın dikkat çeken ürünlerinden olan altın görünümlü ev ekipmanları ise daha çok Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen alıcılar tarafından tercih edildi. Altın görünümlü tepsi, peçetelik, şekerlik gibi ürünlerin üretici ve satıcıları, ürünler için yüzlerce sipariş alıp, anlaşmalar yaptı.

Fuarda altın görünümlü ürün satışı yapan Orhan Aydın, 'Biz altın kaplama görünümlü metal ürünler yapıyor ve satıyoruz. Fuarda da ilgi çok güzel. Bu ürünlerimize daha çok Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden rağbet oluyor. Daha çok tepsi, peçetelik, sunum için kullanılan ürünlerin satışını yapıyoruz. Bu ürünler daha çok Cezayir, Tunus, Fas, Libya gibi ülkelerde tercih ediliyor. Fuarda da bu ülkelerden gelenlerle anlaşmalar yapıyoruz dedi.

Dünya İhracatçılar Derneği (DİDER) Başkanı Şahin Bayram ise 'İhracat fuarımızın 14'üncüsünü düzenliyoruz. Global piyasaların sıkışıklık yaşadığı dönemde olmamıza rağmen fuar gayet güzel geçiyor. 35 ülkeden katılımcılar, alım heyetleri var. Kuzey Afrika, Tunus, Fas, Libya, Ortadoğu, Körfez Ülkeleri ve Avrupa'dan misafirlerimiz var. 2022 yılını ev ve mutfak ekipmanları olarak ve ülke olarak çok güzel yerde tamamladık. Sektörümüzde de bu sene ihracatta yüzde 15 ve 20 arası artış bekliyoruz dedi.

Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin sektör için önemli bir pazar olduğunu belirten Bayram, '2024'te zorlu bir yıl bizi bekliyor. Bu fuarları insanların dikkatini çekmek için, yüz yüze görüşmeler için, direkt satışın ve ihracat gerçekleştiği alanlar haline getiriyoruz. İnsanlar burada siparişlerini hemen yazıp 35 ülkeye hızlıca ihracatlarımız başlıyor. Rekabetçi bir ihracat ortamında bu tür fuarların önemi büyük dedi. (DHA