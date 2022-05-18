Alperen Selvi Kimdir? - Haberler

Kariyeri

TV, dizi, sinema oyuncusu ve milli sporcu olan Alperen Selvi görme engelli olmasına rağmen oynadığı dizi ve filmlerde göstermiş olduğu başarılı performanslar sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

Küçük yaşlardan itibaren tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Alperen Selvi ilk oyunculuk kariyerine Kanal D ekranlarında yayınlanan Alın Yazım dizisi ile başladı. Ardından yine Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

Alperen Selvi ayrıca Hür Köle sinema filminden de rol alarak, oldukça başarılı bir performans sergiledi. Birçok otorite tarafından tam not alan Selvi, beyaz perdedeki başarısını da kanıtlamış oldu.

Aldığı Ödüller

Oynadığı dizilerde de etkileyici bir performans sergileyen Alperen Selvi adından söz ettirmeye başladı. Ardından beyaz perdeye Hür Köle sinema filmi ile adım atan Alperen Selvi göstermiş olduğu başarılı performansı ile üstün başarı ödülü almaya hak kazandı.

Son olarak Mood Dergisi tarafından 9.'su düzenlenen Mood Ödül Töreni'nde en iyi genç erkek oyuncu ödülünü alan Alperen Selvi başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Hiçbir engelin başarıya giden yolda engel olmadığının en iyi göstergesi olan Alperen Selvi görme engeline rağmen kendi iş alanında sektörün en önde gelen isimlerinden birisi olarak oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Dizi ve sinema oyuncusu olarak birçok başarıya imza atan Alperen Selvi aynı zamanda Milli sporcu olarak Türkiye'yi atletizm ve futbol sporlarında temsil ediyor.

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