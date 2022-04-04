Alparslan Türkeş'in adı Balıkesir Üniversitesindeki stadyuma verildi - Haberler

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Alparslan Türkeş'in adı Balıkesir Üniversitesindeki stadyuma verildi

AA - İlkan Toprak - Güncel
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Alparslan Türkeş'in adı Balıkesir Üniversitesindeki stadyuma verildi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Çağış Kampüsünde yer alan Olimpik Stadyuma, vefatının 25. yıl dönümünde, Alparslan Türkeş'in adı verildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Çağış Kampüsünde yer alan Olimpik Stadyuma, vefatının 25. yıl dönümünde, Alparslan Türkeş'in adı verildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş "Üniversitemiz kampüs alanında bulunan olimpik nitelikli stadyuma, Türk siyasi tarihinin ve devlet yönetiminin önemli isimlerinden Alparslan Türkeş'in adını vermeyi kararlaştırdık. Bu vesileyle kendisini vefatının 25. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Üniversitesi, Alparslan Türkeş, Kampüs, Türk, Güncel, Haberler

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