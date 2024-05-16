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Almanya Dışişleri Bakanı: Sivil Halkın Korunması En Öncelikli Olmalı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbock, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarında sivil halkın korunmasının en yüksek öncelik olması gerektiğini belirtti. Baerbock, İsrail ordusunun Refah'ta süren eylemlerinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbock, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarında sivil halkın korunmasının en yüksek öncelik olması gerektiğini belirtti.

Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah'ta süren eylemlerinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Refah'taki insanların nereye gideceklerini bilmediklerini ve kaçabilecekleri güvenli bir yerin de bulunmadığını aktaran Baerbock, "Ancak sivil halkın korunması en yüksek önceliğe sahip olmalıdır. Bu şu anda görünmüyor." dedi.

Baerbock, bu durumun sadece Gazze halkı için değil, İsrail'in güvenliği açısından da vahim olduğunu kaydetti.

Almanya'nın devlet politikasında İsrail'in güvenliğine yönelik tutumunu hatırlatan Baerbock, "Bu aynı zamanda İsrail'in bu savaşta kendisini kaybetmemesi için her şeyi yapmak anlamına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, "Açık olan; Hamas Gazze'deki insanların acılarına hemen son verebilir. Ancak Hamas'a karşı savaşın tek başına askeri olarak kazanılamayacağı da açıktır." dedi.

Güvenli yer, ilaç, yiyecek, yakıt gibi temel ihtiyaçlar olmadığından yeni acıların ve nefretin ortaya çıkacağı uyarasında bulunan Baerbock, "Ve Refah'a daha çok bomba ve daha çok tank esirleri de tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Baerbock, çatışmalara ara verilmesine ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelere devam edildiğini belirterek, zor olsa da diplomatik çabalardan vazgeçmediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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