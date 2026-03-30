Almanya, Hürmüz Boğazı'na yönelik olası tedbirler için "uluslararası temas grubu" kurulmasını önerdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini korumak amacıyla alınabilecek olası tedbirleri görüşmek üzere "uluslararası temas grubu" kurulması önerisinde bulundu.

Şansölye Merz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Merz, "Gerekli koşullar sağlandığında Almanya elbette Hürmüz Boğazı'nda serbest deniz trafiğine katkıda bulunmaya hazır olacaktır. Bu konuda zaten kapsamlı önerilerde bulunduk. Almanya gibi yardım etmeye hazır ülkeler arasında mümkün olan en iyi koordinasyonu sağlamak için bunu uluslararası temas grubu çerçevesinde yapmamızı özellikle önermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların bölgesel çatışmaya dönüşmesi durumunda Almanya ve Avrupa'yı daha da fazla zorlayabileceğine işaret eden Merz, bunun etkilerinin Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşı kadar ciddi olacağı uyarısında bulundu.

Merz, bölgedeki çatışmayı sonlandırabilmek için ABD ve İsrail ile görüşmelerin gerekli olduğunu belirterek, çatışmanın sadece askeri yollarla çözülemeyeceğini vurguladı.

Almanya Suriye'nin yeniden inşasını destekleyecek

Şansölye Merz, Suriye'deki yeniden inşa sürecini desteklediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda, yeniden inşa ve geri dönüş için iddialı, ortak bir çalışma programı hazırladık ve bu program şu anda uygulamaya geçiyor. Suriyelilerin Almanya'dan vatanlarına dönebilmeleri için birlikte çalışıyoruz. Hükümetimiz uzmanlığı, danışmanlığı ve kurumlarıyla Suriye hükümetini yeniden inşa sürecinde destekliyor ve Suriye'de ekonomik büyüme için gerekli koşulları oluşturuyor. Uygulama için çalışmalarına hızla başlayacak ortak bir görev gücü kurulmasına karar verdik. Birkaç gün içinde Suriye'ye heyet gönderilecek."

Merz, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin zulmünden kaçıp Almanya'ya gelen Suriyelilerin buradaki durumlarına da değinerek, "Misafirperverliğimizi suistimal edenler için güvenilir bir geri dönüş seçeneğine, Suriye ile işbirliğine ihtiyacımız var. Ülkemize iyi bir şekilde entegre olmuş, ister doktor ister mühendis olsun, çok sayıda Suriyeli uzmanı görmekten mutluluk duyuyoruz. Toplumumuza değerli katkılarda bulunuyorlar ve geri dönmek isterlerse, ana vatanlarının yeniden inşasına da kesinlikle değerli deneyimlerini katabilirler." şeklinde konuştu.

Şara'dan, şu anda öncelikle Almanya'da geçerli oturma izni kalmayan kişileri geri almasını da rica ettiğini belirten Merz, "Burada küçük ama bize sorun çıkaran bir grup var. Suç işleyen Suriyeliler. Onları öncelikli olarak geri göndermek istiyoruz. Gelecek iki veya üç yıllık sürede Almanya'da bulunan Suriyelilerin yaklaşık yüzde 80'i kendi ülkelerine geri dönmelidir." dedi.

Merz yeni Suriye'de, dinleri, etnik kökenleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun tüm Suriyeliler için yer açılmasını da isteyerek azınlıklara ve farklı düşünenlere yönelik şiddetin geçmişte kalması temennisinde bulundu.