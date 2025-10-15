Almanya'da Aktif Emeklilik Tasarısı Kabul Edildi

Nitelikli işgücü sıkıntısı yaşayan Almanya'da hükümet, aktif emeklilik tasarısını kabul etti. Tasarıya göre emeklilik çağına gelip de çalışmaya devam edenlerin ayda 2 bin euroluk kazancı vergiden muaf tutulacak. Almanya'da emeklilik yaşına gelenlerin çalışmaya devam etmeleri halinde 2 bin euroya kadar olan kazançlarından vergi alınmamasını öngören tasarı kabinede kabul edildi.

Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius, yeni düzenleme ile hedeflerinin "emeklilik çağına gelmiş insanları gönüllü olarak çalışmaya devam etmeye özendirmek" olduğunu dile getirdi. Yasa tasarısı, emeklilik yaşına gelen çalışanların ayda 2 bin, bir başka deyişle yılda 24 bin euroya kadar olan kazançlarının vergiden muaf tutulmasının hukuki zeminini sağlıyor. Ancak işverenler ve çalışanlar, sağlık ve bakım sigortalarını, yine işveren çalışanının emeklilik ve işsizlik sigortasını ödemeye devam edecek.

Federal Meclis'te ele alınacak tasarının yasalaşması halinde yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasadan, sosyal sigorta yükümlülüğü açısından yasal emeklilik yaşına erişmiş herkes, emekli maaşı almaya başlamış ya da bunu ertelemiş olduğuna bakılmaksızın faydalanabilecek. Serbest meslek sahipleri, memurlar ve çiftçiler ise aktif emeklilik kapsamının dışında tutuluyor.

Almanya Maliye Bakanı Klingbeil: Ekonomi güçlenecek

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, " Almanya'nın ekonomik açıdan büyümesi için adımlar atmaya devam ediyoruz. Bunun için de ekonominin yaşı ilerlemiş, deneyim sahibi işgücüne ve uzmanlara ihtiyacı var" dedi. Aktif emekliliğin iş piyasasını da güçlendireceğini vurgulayan Klingbeil, "Bu ekonomiyi kuvvetlendirecek ve bu durum herkes için, meslek anlamında faal olmaya devam etmek isteyenler için bir artı" ifadelerini kullandı.

Almanya Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında ise, "Sosyal sigorta yükümlülüğünün devam etmesi ile sosyal sistemlerin de bu yeni uygulamadan fayda sağlayacağı" ve sosyal sistemlerin yükünün azaltılması, işgücü eksikliği ile mücadele ve bir ekonomi merkezi olarak Almanya'nın güçlenmesi açısından aktif emekliliğin her kesim için yararlı olduğu belirtildi.

Tasarıyı destekleyen isimlerden Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, "Şirketlerimiz daha şimdiden hararetle kalifiye işgücü arayışı içinde" diyerek Almanya'nın içinde bulunduğu demografik gelişmenin, iş piyasasında yaşanan işgücü eksikliğini daha da artıracağını ve diğer yandan çok sayıda yaşlı insanın çalışmaya devam etme arzusu içinde olduğunu dile getirerek aktif emekliliğin tam bir "kazan-kazan durumu" olduğunu vurguladı.

Devlet bütçesine maliyeti yılda 890 milyon euro

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısında, aktif emeklilikten yılda yaklaşık 168 bin kişinin yararlanacağından yola çıkıldığı ve bunun da emeklilik yaşı gelmiş her dört kişiden birinin çalışmaya devam etmesi anlamına geldiği belirtiliyor. Aktif emeklilik kapsamında çalışanların 2 bin euroya kadar olan kazançlarının vergilendirilmeyecek olmasının federal bütçeye yıllık maddi zararı ise, Bakanlığın hesabına göre 890 milyon euro civarında olacak.

Ekonomi uzmanları ise aktif emeklilik tasarısına, hükümet kadar olumlu bakmıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (IW) yapılan açıklamada, "Federal hükümetin iş piyasasında çok daha fazla kalifiye işgücü bulundurma hedefine bu uygulama ile muhtemelen ulaşılamayacak" ifadesi kullanıldı. Tasarıyı "Çok yüksek maliyetli ve faydası kuşkulu" olarak nitelendiren IW, diğer yandan serbest meslek sahiplerine tanınmayan vergi muafiyeti hakkının da hukuki açıdan sorunlu göründüğü görüşünü paylaştı.

AFP / ET,BK