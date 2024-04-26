Almanya Başbakanı Scholz, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının barışçıl çözüm şansının yüksek olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barışçıl şekilde çözülme şansının uzun zamandan beri olmadığı kadar yüksek olduğunu söyledi.

Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşmede Ermenistan-Azerbaycan ihtilafını da ele aldıklarını belirten Scholz, "Bu ihtilafın artık barışçıl şekilde çözülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Bunun gerçekleşme fırsatı uzun zamandır olmadığı kadar yüksek." ifadelerini kullandı.

Scholz, bu yüzden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile doğrudan diyalog içinde olmasını doğru bulduğunu dile getirdi.

Şubatta Münih'te yapılan görüşmede Aliyev ile Paşinyan'ın çözülmemiş meseleleri sadece barışçıl yollarla çözeceklerine dair kendisine güvence verdiklerini kaydeden Scholz, "Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Scholz, Almanya'nın kalıcı ve uygulanabilir çözüme destek vermeyi teklif ettiğini belirterek, "Tarafların talep etmesi durumunda buna hazırız." ifadesini kullandı.

İki ülkeye gerekli uzlaşma için irade ve cesareti göstermeleri çağrısında bulunan Başbakan Scholz, "2024, bölge için 'barış yılı' olabilir ve olmalıdır. Bu, bir fırsat ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur." diye konuştu.

Scholz, sınır çizgileri konusundaki haberlerin cesaret verici olduğunu belirterek, bu ivmenin korunması ve başka cesaretli adımların atılması çağrısında bulundu.

"Yeşil enerji ve hidrojen alanındaki işbirliği büyük potansiyel taşıyor"

Görüşmede enerji konusunu da ele aldıklarını ifade eden Scholz, özellikle yeşil enerji ve hidrojen alanındaki işbirliğinin büyük potansiyel taşıdığını, Alman şirketlerinin buna çok ilgi gösterdiklerini söyledi.

Scholz, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji arz güvenliği için önemli bir ortak olduğunu belirterek, bundan dolayı istikrara katkı sağlayan işbirliği için Azerbaycan'a teşekkür etti.

Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) dünya ve bölge için büyük fırsatlar olduğunu vurgulayan Scholz, COP29'da iklim konusunda ilerlemeler sağlanmasını ümit ettiğini dile getirdi.

"Barışa ulaşmak için çok iyi fırsatlar var"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Ermenistan ile müzakerelere değer verdiklerini belirterek, iki ülke dışişleri bakanlarının Scholz'un daveti üzerine bir süre önce Berlin'de bir araya geldiklerini ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un da buna katkı sağladığını söyledi.

Bir sonraki toplantının Kazakistan'da yapılmasının planlandığını anlatan Aliyev, barış anlaşması konusunda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın 2020'de topraklarının büyük bölümünü işgalden kurtardığını ve geçen yıl eylülde toprak bütünlüğünü tamamen yeniden sağladığını belirterek, sınır çizimi konusunda ilk adımların atıldığını söyledi.

Azerbaycan topraklarındaki Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevini tamamladığını anlatan Aliyev, "Bu izleme görevine gerek yok. Barışa ulaşmak için çok iyi fırsatlar var." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'a destek veren ülkelere teşekkür ederek, bu ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Scholz ile Aliyev, başkent Berlin'deki "15. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı"na katılmıştı.