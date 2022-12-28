Alman Hastaneleri 2023'te Bir İflas Dalgasından Korkuyor

Almanya'da hastanelerin yalnızca yüzde 6'sı mevcut ekonomik durumlarını "iyi" olarak değerlendirirken, iki hastaneden birinden fazlası 2023'te ekonomik durumlarının daha da kötüleşmesini bekliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Üniversite Hastanesi'nin girişi görülüyor, 25 Kasım 2021. (Fotoğraf: Shan Yuqi/ Xinhua)

Almanya'da hastanelerin yalnızca yüzde 6'sı mevcut ekonomik durumlarını "iyi" olarak değerlendirirken, iki hastaneden birinden fazlası 2023'te ekonomik durumlarının daha da kötüleşmesini bekliyor.

BERLİN, 28 Aralık (Xinhua) -- Almanya Hastane Federasyonu (DKG) Salı günü, ülkenin sağlık sektörünün 2023'te bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

DKG Başkanı Gerald Gass yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmetine verilen zarar birçok bölgede görülecek" dedi ve sözlerini "Birkaç ay önce tahmin edilen iflas dalgası şimdi geliyor" diyerek tamamladı.

Alman Hastane Enstitüsü (DKI) tarafından yürütülen yıllık bir ankete göre, Avrupa Birliği'nin (AB) bu en kalabalık ülkesindeki hastanelerin yalnızca yüzde 6'sı mevcut ekonomik durumlarını "iyi" olarak değerlendirdi.

Aynı zamanda anket, iki hastaneden birinden fazlasının 2023'te ekonomik durumlarının daha da kötüleşmesini beklediğini ortaya koydu.

Almanya'nın Essen kentindeki bir üniversite hastanesinde koruyucu giysisiyle çalışan bir doktor, 9 Nisan 2020. (Fotoğraf: Ulrich Hufnagel/Xinhua)

DKG, "Hastanelerdeki, özellikle hemşirelikteki personel durumunun endişe kaynağı olmaya devam ettiğini" belirtti. 2022'nin ortalarında, Alman hastanelerinin neredeyse yüzde 90'ı genel servislerdeki boş hemşirelik pozisyonlarını doldurmakta sorun yaşıyordu.

DKG, hastane yatırımlarının da kamu sübvansiyonları yoluyla finanse edilmesinin "birçok hastane için geleceğin zorluklarını karşılaması açısından artık yeterli olmadığını" kaydetti. Hastanelerin kullandığı yatırım fonlarının yarısı zaten özel sektör tarafından sağlanıyor.

Almanya'daki hastanelerin sayısı son 30 yılda istikrarlı bir şekilde azaldı. Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, 1991'de yaklaşık 665.000 yataklı 2.400'den fazla hastane varken, bu rakam 2021'de yaklaşık 480.000 yataklı 1.900 hastanenin altına düştü.

Essen'deki Essen Üniversitesi hastanesinde Kovid-19 aşısı olan bir tıp çalışanı (solda), 18 Ocak 2021. (Fotoğraf: Tang Ying/Xinhua)

Gass, Kovid-19 salgını ve son zamanlarda solunum yolu hastalıklarındaki artışın "güçlü bir hastane sistemine ve tam sağlık hizmeti kapsamına ihtiyaç olduğunu" gösterdiğini söyledi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) bulaşıcı hastalıklar için hazırladığı en son haftalık raporunda, şu anda Almanya'da ciddi akut solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye yatışların toplam sayısının "çok yüksek düzeyde" olduğuna dikkat çekti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Aralık ayı başında yaptığı açıklamada, "Hastalar, kırsal bölgeler de dahil olmak üzere her yerde hızlı ve iyi bakım alacaklarına güvenebilmeli ve tedavilerini ekonomik değil tıbbi faktörler belirlemelidir" demişti.