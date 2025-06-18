Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu

Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
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Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulundu
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İzmir'in Karaburun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Ege Özkaçar'a verilen indirimli 3 yıl 4 ay hapis cezası "Az ceza tayini yapıldığı" gerekçesiyle üst mahkeme tarafından bozuldu. Özkaçar 1 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi üzerinde 28 Mayıs 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında cinayet gibi kaza yaşandı. Ege Özkaçar (26) yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe'ye (35) çarptı.

20 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Göztepe taraftarı Dörtköşe, ağır yaralandı. Dörtköşe, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Özkaçar'ın, kaza tutanağına göre; "Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama" ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı. Dörtköşe de kazadan 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulunduBarış Polat Dörtköşe (35)

SOSYAL MEDYA İÇİN TEHLİKELİ MANEVRALAR KAMERADA

Barış Polat Dörtköşe'nin ölümünün ardından gözaltına alınan Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos'ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi. Öte yandan kazaya karışan sürücüyü, peşinden gelen araçtaki arkadaşının görüntülediği ortaya çıktı. Sosyal medya için çekildiği öğrenilen görüntülerde; sürücü Özkaçar'ın tehlikeli manevraları ve kaza anında arkadaki araçtakilerin bağırışı yer alıyor.

"KAZA ANINDA DAHA ALKOLLÜYDÜ"

Soruşturmanın ardından kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede; kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun, emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine dikkat çekildi. Özkaçar'ın da alınan ifadesinde; olay akışını doğrular nitelikte üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, 'Taksirle öldürme' suçunu bilinçli taksir halinde işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

DOSYA BİR GİTTİ BİR GELDİ

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan sanık Özkaçar, "Olay günü 2 bira içmiştim. Normal hızda ilerlerken yaya birden önüme çıktı" dedi. Dörtköşe ailesinin avukatları ise mahkemeden görevsizlik talep etti. Kazanın 'Olası kast' olduğuna hükmeden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesinde gönderdi. Ancak ağır ceza mahkemesi, dosyanın Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini hükmedip, dosyayı geri gönderdi. Sanık 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlandı.

Göztepe taraftarının öldüğü cinayet gibi kazada alkollü sürücüye verilen ceza az bulunduBarış Polat Dörtköşe

İNDİRİMLİ 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Özkaçar, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanığın geçmişi, olaydan sonraki ve yargılama geçmişindeki davranışları nedeniyle indirim uygulandı ve 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

İSTİNAF CEZAYI AZ BULDU

İtirazlar sonrası dosya istinafa taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, Özkaçar'ın bazı belgelerinin dosyaya alınmadığı ve eksik araştırma ile hüküm kurulduğuna karar verdi. Daire, işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun daha fazla bir cezaya hükmolunması gerektiğinin gözetilmediği, asli ve tam kusurlu olan Özkaçar hakkında temel cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan belirlenerek az ceza tayin edildiğine karar verdi. Daire ayrıca Özkaçar'a 'Taksirli suçlarda cezanın failin kusuruna göre belirleneceği' yolundaki ana kriterin gözetilmesi gerektiği, cezanın bireyselleştirilmesinde kullanılması gereken 'sanığın kişiliği' şeklindeki gerekçeye temel cezanın belirlenmesinde dayanılamayacağının gözetilmediğine vurgu yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyayı yeniden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Özkaçar, 1 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Alkollü direksiyon başına geçmiş ve bir masum insanı öldürmüş yargılama sürecinde takım elbise giydi diye ceza indirimi alıyor. Adalet Nerde

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Haber Yorumlarımehmet istek:

serbet kalır ney ceza yönetmekliklerine göre cezası yok serbet kalacak infazdan

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