Ali Öztunç'tan Soylu'ya: "Siz Suudi Prensin Şatafatlı Ziyafetine Giderken Marmaris Belediye Başkanı Yangını Söndürmek İçin Çalışıyordu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a "Çöp arabalarına baksın" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sizin gibi Marmaris'ten Ankara'ya saray sofrasına, Suudi Prens'in o şatafatlı ziyafetine gitmedi. Siz saray sofrasında otururken Marmaris Belediye Başkanı yangını söndürmek için ekibiyle birlikte canhıraş çalışıyordu" dedi.

CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun envanterde gece görüşlü yangın söndürme helikopteri olmadığını gündeme getiren Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

"GECE GÖRÜŞLÜ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTER VARSA NİYE KULLANMADINIZ?"

Öztunç, "Sayın Süleyman Soylu, yine her şeyi çarpıtmış. Sayın Süleyman Soylu, biz size soruyoruz, diyoruz ki 'gece görüşlü yangın söndürme helikopteri var mı, yok mu?' Siz 'var' diyorsunuz. Varsa neden kullanmadınız? Olmadığını biliyoruz. 'Efendim, yüzde 90 helikopterlerimizin gece görüşü var.' Laf ebeliği yapma, biz sana diyoruz ki gece görüşlü yangın söndürme helikopteri var mı, yok mu? Normal helikopterden bahsetmiyoruz. Sen de biliyorsun neyin ne olduğunu, doğrunun ne olduğunu. Beceriksizliğini örtmek için lafı çeviriyorsun, başka yere görüyorsun" dedi.

"GÜLÜYORSUNUZ YA 3 GÜNDE 4 BİN 200 HEKTAR ALAN YANDI"

İktidarın politikalarını eleştiren Öztunç, "Sanki çok başarılıymışsınız gibi açıklamalar yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla birlikte dün yaptığınız açıklama, kahkahalar, şakalar, espriler... Gülüyorsunuz ya, orman yandı, Marmaris yandı, ciğerlerimiz yandı. Üç günde 4 bin 200 hektar alan yandı. Sanki başarılıymışsınız gibi anlatıyorsunuz, bir başarınız yok. Üç günde 4 bin 200 hektar alan yandı, siz o yangını söndürmekte geciktiniz. İlk gece gece görüşlü yangın söndürme helikopteri olmadığı için o yangın maalesef daha da büyüdü" diye konuştu.

Bakan Soylu'nun Rudaw'a verdiği demeçte Marmaris Belediye Başkanı Oktay için "Çöp arabalarına baksın" açıklamasını eleştiren Öztunç, şöyle konuştu:

"BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETMENİZ GEREKİYOR"

"Marmaris Belediye Başkanını hedef alıyorsun. 'Marmaris Belediye Başkanı işine baksın, çöp toplasın' diyorsun. Marmaris yanıyor, belediye başkanının şehri yanıyor. Ormanlar yanıyor, işi bu, şehrini korumak. 'Gece görüşlü helikopter niye yok' diye sormuş. Günah mı, suç mu işlemiş. Bir belediye başkanı kendi şehrini savunmayacak, neyi savunacak. İşine baksın. İşi bu. Marmaris Belediye Başkanı'nın işi bu. Şehrini savunmak ve bunu sorgulamak. Onu niye sordu biliyor musun? Gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gönderin de bir an önce yangın bitsin, sönsün. Onun için sordu, iyi niyetle sordu. Marmaris Belediye Başkanı'na teşekkür etmeniz gerekiyor. Gram kadar emeğe saygınız varsa gece gündüz personelle birlikte sahadaydı. Üç gün, 72 saat boyunca uyumadan çalıştı bu insanlar."

Öztunç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye gelmesi nedeniyle Beştepe'de verilen yemeğe Bakan Soylu'nun da katıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"SİZ SARAY SOFRASINDA OTURURKEN MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN CANHIRAŞ ÇALIŞIYORDU"

"Sizin gibi Marmaris'ten Ankara'ya saray sofrasına, Suudi Prensin sofrasına, Suudi Prensin o şatafatlı ziyafetine gitmedi. Siz saray sofrasında otururken Marmaris Belediye Başkanı yangını söndürmek için ekibiyle birlikte canhıraş çalışıyordu. Size değil üç koyun, bir koyun verseler güdemezsiniz. Siz o kadar beceriksiz, iş bilmezsiniz ki maalesef Türkiye sizin elinizden çok çekiyor. Ama az kaldı, gideceksiniz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye liyakatli isimlerin elinde olacak."

ANKA / Güncel