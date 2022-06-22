Ali Öztunç: MEB'de Çalışan Geçici İşçiler, Ailelerinin, Çocuklarının Temel İhtiyaçlarını Bile Karşılamayacak Durumda

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) geçici statüde çalışan yaklaşık 33 bin işçiyle ilgili Bakan Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle bugün soru önergesi verdi. Öztunç, "Geçici işçi statüsündeki personelin, eğitim-öğretim tamamlanmadan işlerine son verilmektedir. 2-3 aylık dönemde bu kişilerin yeni bir iş bulma imkanı yok denecek kadar azdır. Çok düşük ücretlerle görev yapan bu kişiler, ailelerinin, çocuklarının temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdadır" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MEB'de geçici işçi statüsü ile çalışan yaklaşık 33 bin işçinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı. Öztunç, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, geçici işçi statüsünde yaklaşık 33 bin personel çalıştırılmaktadır. Geçici işçi statüsündeki personelin, eğitim-öğretim tamamlanmadan işlerine son verilmektedir. 2-3 aylık dönemde bu kişilerin yeni bir iş bulma imkanı yok denecek kadar azdır. Çok düşük ücretlerle görev yapan bu kişiler, ailelerinin, çocuklarının temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdadır."

"AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÜCRETLERLE ÇALIŞTIRILAN GEÇİÇİ İŞÇİ STATÜSÜNDEKİ PERSONELİN TAM ZAMANLI ÇALIŞMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ"

Öztunç, TBMM'ye verdiği soru önergesinde Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatında kadrolu yardımcı hizmetli sayısı kaçtır?

Bakanlığınız bünyesinde 5620 sayılı Kanun, Toplum Yararına Çalışma Programı ve sözleşmeli işçi statüsünde kaç personel çalışmaktadır?

Okullarımızda temizlik ve güvenlik personeli eksiği olduğu bilinmektedir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlamadan kadrolu yardımcı hizmetli alınması planlanmakta mıdır?

Açlık sınırının altında ücretlerle çalıştırılan ve yılda iki ay ücret alamayan geçici işçi statüsündeki bu personelin tam zamanlı çalışması yönünde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?"

ANKA / Güncel