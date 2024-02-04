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Ali Babacan, Gençlerle Sohbet Etti: 'Okumasını, Başarılar Elde Etmesini Beklediğimiz Gençler, Aç Kalmamanın Hesabını Yapıyor'

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerle yaptığı bir sohbetin videosunu paylaştı ve 'Okumasını, başarılar elde etmesini beklediğimiz gençler, bırakın arkadaşlarıyla kahve içmeyi, aç kalmamanın hesabını yapıyor' dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerle yaptığı bir sohbetin videosunu paylaştı ve "Okumasını, başarılar elde etmesini beklediğimiz gençler, bırakın arkadaşlarıyla kahve içmeyi, aç kalmamanın hesabını yapıyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlerle sohbet ettiği bir videoyu, "Okumasını, başarılar elde etmesini beklediğimiz gençler, bırakın arkadaşlarıyla kahve içmeyi, aç kalmamanın hesabını yapıyor" mesajıyla bugün X hesabında yayınladı.

Sohbet ettiği bir gence "Kimden şikayetçisin" diye soran Babacan, "Erdoğan'dan, başka kimden olacak" yanıtını aldı.

Ali Babacan, gençlere, "Bir cumhurbaşkanından ne beklersin, ne yapması lazım" diye sordu. "Vallahi hayat pahalı" ve "serbest piyasa" yanıtlarını alan Babacan, "Serbest piyasa istersin değil mi? Böyle kayırılmış, kendi zenginleri olmasın. Herkes fırsat eşitliğiyle çalışsın, değil mi" yanıtını verdi. Bir dürümün 55 lira olduğunu duyan Babacan, gençlere, "Onun içinde et falan yok ha. Ekmek arası patates. Karbonhidrat arası karbonhidrat" dedi.

Gençlerin aylık 2 bin lira harçlık aldığını öğrenen Ali Babacan, "Aylık 2 bin lira... E aylık iki bin liraya; şimdi bu da 55 liraysa demek ki üç günde bir-iki öğün yiyorsun, geri kalan ancak bir dürüme yetiyor, doğru mu? Bu sadece karnını doyurmak. Peki bir kahve içebiliyor musun arkadaşlarınla oturup" diye konuştu.

Bir genç, Babacan'a, "Az önce aldık, 105 liraydı. Alıyoruz da yani bitiyor hemen. Nasıl seçildi? Hala veriyorlar ya bir de oy, şaşırıyorum yani" dedi. Babacan, gençlere, "Niye veriyorlar biliyor musun? ya daha kötüsü olursa diye" cevabını verdi. Gençlerin "Daha ne kadar kötü olacak ki ya" demesi üzerine Babacan, "Biz, daha iyisi olsun diye hazırlanıyoruz inşallah" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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