Rio de Janeiro'da fırtınada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

RİO DE JANEİRO, 16 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro eyaletinin valisi Claudio Castro tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Pazar günü eyaleti vuran fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken 2 kişiden ise hala haber alınamıyor.