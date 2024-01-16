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Rio de Janeiro'da fırtınada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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Rio de Janeiro eyaletinin valisi Claudio Castro tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazar günü eyaleti vuran fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ancak 2 kişiden hala haber alınamıyor.

RİO DE JANEİRO, 16 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın güneydoğusundaki Rio de Janeiro eyaletinin valisi Claudio Castro tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Pazar günü eyaleti vuran fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken 2 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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