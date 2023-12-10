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Alaşehir Belediyesi Deve Güreşleri Şenliği Düzenlendi

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Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşleri şenliği, Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirildi. 120 deve güreşinin yapıldığı etkinliği çok sayıda vatandaş takip etti. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, doğaya ve çevreye saygılı bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Alaşehir Belediyesi organizasyonunda deve güreşleri şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı sahasındaki şenlikte çevre il ve ilçelerden gelen 120 deve güreşti. Güreşleri çok sayıda vatandaş takip etti.

Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasının önemine dikkati çekerek, "Biz de bu kültürü yaşatmak için buradayız. Gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Tabi ki doğaya, insana, hayvana ve çevreye saygılı bir yaklaşımı hep beraber ön planda tutuyoruz. Buradaki develerimizin ağızlarında ağız bağlıkları var ve birbirlerine zarar vermiyorlar, ip bağlayıcılar, ayırıcılar var, onlara zarar vermesini engelliyorlar." diye konuştu.

Belediye Başkanlığı Kupası final güreşinde Buldanlı Canbazoğlu ile Nazillili Eraybey karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen güreşi Nazillili Eraybey kazandı. Kupayı, Öküzcüoğlu verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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