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Alanya'da silahlı kavga: 3 tutuklama

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan, aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde 20 Şubat'ta bir kişinin öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda cinayet şüphelisi M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

M.E'nin de aralarında bulunduğu 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Alanya ilçesinde 20 Şubat'ta henüz bilinmeyen nedenle 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, silahla yaralanan Ömer Karaman kaldırıldığı hastanede ölmüş, yaralanan V.A. tedaviye alınmıştı. Şüpheli M.E. ise olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Antalya Alanya Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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