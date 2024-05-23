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Alanya'da Otomobille Drift Yapan Sürücüye Ağır Cezalar

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Sürücünün otomobille drift yapması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

Mahmutlar Mahallesi'nde drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kiralık otomobille drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Sürücünün otomobille drift yapması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Antalya Alanya Trafik Suç Güncel Haberler

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