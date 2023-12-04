Akyazı'da traktör, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde traktör, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen odun yüklü 54 HY 189 plakalı traktörün römorkuna, aynı istikamete giden B.K. yönetimindeki 06 DY 0646 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Savrulan hafif ticari araç karşı yönden gelen Ş.A. idaresindeki 54 HY 724 plakalı otomobille de kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü B.K., otomobil sürücüsü Ş.A. ile araçlarda bulunan N.Y. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

?Olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.